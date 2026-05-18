Milli Eğitim Bakanı Tekin, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahaleyi şiddetle kınıyorum. Türkiye olarak bu zulmün karşısında her daim insanlığın yanında yer alacağız." ifadesini kullandı.