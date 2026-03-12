Haberler

Bakan Tekin, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü" programına katıldı Açıklaması

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Taceddin Dergahı'ndaki programa katılan Tekin, Ankara Valisi Vasip Şahin ile birlikte öğrencilerin oluşturduğu kortejle yürüdü.

Öğrenciler tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünü anlatan oratoryonun sunulduğu ve İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının okunduğu programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti de gerçekleştirildi.

Programın ardından konuşan Tekin, çocukların heyecan ve coşkuyla katıldıkları bir program yapmak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sevgili çocuklar, istiklalimize, bayrağımıza, ezanımıza, devletimize sahip çıktığınız için size çok teşekkür ediyorum. Bu değerlere sahip çıkan çocuklar yetiştirdikleri için ailelerinize çok teşekkür ediyorum. Sizi böylesine güzel emanet olarak teslim aldıktan sonra ülkesine, milletine, bağımsızlığına, devletine, bayrağına ve ezanına sahip çıkan çocuklar olarak yetiştirdikleri için öğretmenlerinize çok teşekkür ediyorum. Sizler var oldukça bu devlet, bağımsızlığımız, bayrağımız, ezanımız ilelebet varlığını sürdürecektir."

Bakan Tekin, Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi'ni de gezdi.

Kaynak: AA / Şeyma Güven
