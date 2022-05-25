Bakan Soylu "Türkiye rekoru" diye duyurdu! Uyuşturucu operasyonunda, İranlı baron ve çetesi çökertildi - Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de tek seferde rekor uyuşturucu maddenin yakalandığını duyurdu.

"TÜRKİYE'DE TEK SEFERDE REKOR"

Soylu'nun kişisel Twitter hesabından attığı tweet'te "Uyuşturucuda yine büyük operasyon. Uzun süreli takip sonucu Türkiye'de tek seferde rekor; 1 ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.

"İRAN UYRUKLU BARON VE ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ"

Bakan Soylu ayrıca şunları yazdı: "İran uyruklu baron, R.K. ve çetesi çökertildi. Tebrikler Türk Polisi. Tebrikler İstanbul Emniyeti."

26 ŞÜPHELİYE YÖNELİK OPERASYON

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde 29 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda özel harekat timleri de destek verdi. 26 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında evlerde yapılan incelemelerde satışa hazır halde çok sayıda (fişeklenmiş) uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonu kapsamında Gaziosmanpaşa'da bulunan 3 katlı binanın 1'inci katındaki daireye baskın yapıldı. Polisin geldiğini fark eden şüpheli, satışa hazır haldeki uyuşturucu dolu poşeti pencereden aşağıya attı. Atılan uyuşturucu polis tarafından bulundu. Adreste yapılan aramada 2 tabanca ele geçirildi. Yapılan arama sonrasında adresteki şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.