Bakan Soylu: Planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacak (2)

DHKP/C'NİN FAALİYETLERİNE KATILMIŞ

? Ankara'da 3 cemevine yönelik saldırı ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2'nci kişi Çağdaş Can B.'nin, saldırıyı gerçekleştiren Ahmet Ozan K.'nın yakın arkadaşı olduğu öğrenildi. Ahmet Ozan K.'nın, saldırıdan önce Eskişehir'de Çağdaş Can B. ile buluştuğu, ardından Ankara'ya gelip, olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Ahmet Ozan K.'nın, saldırı öncesi Çağdaş Can B. ile yine sık sık telefon görüşmesi yaptığı da tespit edildi. Çağdaş Can B.'nin geçmiş dönemlerde terör örgütü DHKP/C'nin alan yapılanması olan Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) faaliyetlerine katıldığı öğrenildi.