Bakan Soylu, deprem bölgesinde yaşadığı olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yaşadığı bir olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. 03.00-04.00 saatleri arasında bir enkazın başına gittiğini söyleyen Soylu, "Teyzemiz beni gördü. Yüzüme baktı, ayağa kalktı. 'Ne olur otur' dedim. 'Benim devletim gelmiş' dedi. '7 cenazem var. Devletim gelince ayağa kalkmak zorundayım' dedi. Büyük ve asil bir milletin evladıyız." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Asrın felaketinde son durumu paylaşan Bakan Soylu, hayatını kaybedenlerin sayısının 39 bin 672'ye yükseldiğini söyledi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Bakan Soylu programda, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yaşadığı bir olayı anlatırken boğazı düğümlendi. 03-04 saatleri arasında bir enkazın başına gittiğini söyleyen Soylu, burada bir teyze ile arasında geçen diyaloğu aktarırken gözyaşlarına hakim olamadı.

"BENİM DEVLETİM GELMİŞ"

Soylu, "Bazen görülen tablolar karşısında insan olarak etkileniyoruz. Anneler var, babalar var. Çocuksuz kalanlar, evlatlarını kaybedenler var. Ben bir enkaz başına gittim Maraş'ta. Sabah 03.00-04.00 arasıydı. Bir teyzemiz beni gördü. Yüzüme baktı, ayağa kalktı. 'Ne olur otur' dedim. 'Benim devletim gelmiş' dedi. '7 cenazem var ama devletim gelince ayağa kalkmak zorundayım' dedi. Bunu şunun için söylüyorum, büyük ve asil bir milletiz. Bu ekip inanıyorum ki, milletimize mahcup olmadan, gelecekte böyle bir şey olduğu zaman bu yıkıntıyla karşılaşmayacak anlayış bırakacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.