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-Bakan Soylu: "3 milyon 381 bin kardeşimiz geri dönüşlerini yaptıkları andan itibaren bu konutlarda oturabilecekler"

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(CERABLUS)-Bakan Soylu: "3 milyon 381 bin kardeşimiz geri dönüşlerini yaptıkları andan itibaren bu konutlarda oturabilecekler" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de yaşayan 3 milyon 381 bin kardeşimiz gönüllü, onurlu ve güvenli geri dönüşlerini yaptıkları andan itibaren bu...

(CERABLUS)-Bakan Soylu: "3 milyon 381 bin kardeşimiz geri dönüşlerini yaptıkları andan itibaren bu konutlarda oturabilecekler"

CERABLUS(İHA)- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Türkiye'de yaşayan 3 milyon 381 bin kardeşimiz gönüllü, onurlu ve güvenli geri dönüşlerini yaptıkları andan itibaren bu konutlarda oturabilecekler "dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Suriye'nin Cerablus kentinde "Güvenli Gönüllü Onurlu Geri Dönüş" Projesinin temel atma törenine katıldı. Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, "Türkiye'de yaşayan 3 milyon 381 bin kardeşimiz gönüllü, onurlu ve güvenli geri dönüşlerini yaptıkları andan itibaren bu konutlarda oturabilecekler. Buradaki iş imkanlarından istifade edecekler, eğitim imkanlarından istifade edecekler" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Güncel

Süleyman Soylu Cerablus Türkiye Güncel Haberler

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