Üye Girişi
Haberler

Bakan Özhaseki ve AK Parti heyeti Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren'in cenaze törenine katıldı

Güncel Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, vefat eden Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren'in cenaze törenine katılmak için Erzurum'a geldi. Havaalanında karşılanan heyet daha sonra ikindi namazına müteakip yapılacak olan cenaze töreni katılmak için Hınıs'a hareket etti. - ERZURUM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, vefat eden Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren'in cenaze törenine katılmak için Erzurum'a geldi. Havaalanında karşılanan heyet daha sonra ikindi namazına müteakip yapılacak olan cenaze töreni katılmak için Hınıs'a hareket etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İklim Değişikliği Erdoğan Eren AK Parti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title