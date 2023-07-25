Bakan Özhaseki ve AK Parti heyeti Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren'in cenaze törenine katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, vefat eden Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren'in cenaze törenine katılmak için Erzurum'a geldi. Havaalanında karşılanan heyet daha sonra ikindi namazına müteakip yapılacak olan cenaze töreni katılmak için Hınıs'a hareket etti. - ERZURUM