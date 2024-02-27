Bakan Özhaseki, Malatya'da incelemelerde bulundu ve seçim ofisinin açılışına katıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde incelemelerde bulundu ve AK Parti Akçadağ Belediye Başkan adayı Hasan Ulutaş'ın seçim ofisinin açılışına katıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde incelemelerde bulundu, seçim ofisinin açılışına katıldı.
Özhaseki, Akçadağ ilçe merkezinde Emlak Konut tarafından yapılan iş yerlerinin inşaatını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Özhaseki daha sonra, AK Parti Akçadağ Belediye Başkan adayı Hasan Ulutaş'ın seçim ofisinin açılışına katıldı.