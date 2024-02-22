Üye Girişi
Haberler

Bakan Özhaseki, maden sahasındaki laboratuvarlarda inceleme yaptı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında yaşanan toprak kayması olayının hemen ardından bölgeye sevk edilen Mobil Su ve Atıksu İzleme Laboratuvarı'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Özhaseki, maden sahasındaki laboratuvarlarda inceleme yaptı

ERZİNCAN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında yaşanan toprak kayması olayının hemen ardından bölgeye sevk edilen Mobil Su ve Atıksu İzleme Laboratuvarı'nda incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, mobil laboratuvarda yapılan analizler ve analiz yöntemleri, bölgede yapılan yeraltı ve yerüstü su izleme çalışmaları kapsamında belirlenen çevresel izleme noktaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İliç sahasında toprak kaymasının yaşandığı ilk günden itibaren bugüne kadar her gün 9 bölgeden alınan su numunelerinin analiz sonuçlarını ve bölgede yapılan hava kalitesi ölçüm sonuçlarını inceleyen Bakan Özhaseki, bölgede yapılan izleme çalışmalarının aralıksız olarak sürdürülmesi talimatını verdi.

"Alınan numunelerde zehirli bir atığa rastlanmadı"

İliç'te sürdürülen çalışmalarla ilgili ÇED Genel Müdürü Cihan Tatar'dan bilgi alan Bakan Özhaseki, "Erzincan İliç'te her gün düzenli olarak 9 noktadan aldığımız toprak ve su numunelerini, Bakanlığımızın Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarında ve 3 farklı laboratuvarda inceliyoruz. Bugün mobil laboratuvarımızdaki çalışmalara ilişkin yetkili arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Şu ana kadar alınan numunelerde zehirli bir atığa rastlanmadı. Erzincan İliç'te tüm birimlerimizle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İklim Değişikliği Mehmet Özhaseki Erzincan Çevre Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

22 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 22 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 22 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 22 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 22 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 22 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 22 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 22 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Napoli Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Napoli Barcelona maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Porto Arsenal maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Porto Arsenal maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Liverpool Luton Town maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Liverpool Luton Town maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Liverpool - Luton Town maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Liverpool - Luton Town maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Porto Arsenal maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Porto Arsenal maçı kaç kaç, canlı maç skoru! CHP Saruhanlı'dan aday çıkardı mı, belediye başkan adayı kim oldu? Zeki Bilgin Saruhanlı'da aday mı? Mansur Yavaş'ın mal varlığı ne kadar 2024? İşte Mansur Yavaş'ın serveti!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title