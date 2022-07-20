Bakan Özer: "Köy yaşam merkezlerini tüm illerimizde, ilçelerimizde, bağlı köylerimizde açacağız" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Urla Uzunkuyu Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Urla Uzunkuyu Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı. (2) Bakan Özer: "Bugün burada açacağımız köy yaşam merkezi gibi nice köy yaşam merkezlerini tüm illerimizde, ilçelerimizde bağlı köylerimizde açacağız" AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel Mahmut Özer Ziya Selçuk Güncel Haberler

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