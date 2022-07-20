Bakan Özer: "Köy yaşam merkezlerini tüm illerimizde, ilçelerimizde, bağlı köylerimizde açacağız"
AA - Orhan Fatih Doğan - Güncel
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Urla Uzunkuyu Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Urla Uzunkuyu Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı. (2)
Bakan Özer: "Bugün burada açacağımız köy yaşam merkezi gibi nice köy yaşam merkezlerini tüm illerimizde, ilçelerimizde bağlı köylerimizde açacağız"
AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel