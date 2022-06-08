Bakan Özer: "Kars'taki Milli Eğitim Bakanlığı yatırımlarını 867 milyona çıkartmış bulunuyoruz" - Haberler

Bakan Özer: "Kars'taki Milli Eğitim Bakanlığı yatırımlarını 867 milyona çıkartmış bulunuyoruz"
AA - İsmail Hakkı Demir - Güncel
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in AK Parti İl Başkanlığını ziyareti KARS - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kars'ta İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in AK Parti İl Başkanlığını ziyareti KARS - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kars'ta İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
AA / İsmail Hakkı Demir - Güncel