Bakan Özer: "Kars'taki Milli Eğitim Bakanlığı yatırımlarını 867 milyona çıkartmış bulunuyoruz" - Haberler

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Bakan Özer: "Kars'taki Milli Eğitim Bakanlığı yatırımlarını 867 milyona çıkartmış bulunuyoruz"

AA - İsmail Hakkı Demir - Güncel
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in AK Parti İl Başkanlığını ziyareti KARS - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kars'ta İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in AK Parti İl Başkanlığını ziyareti KARS - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kars'ta İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

AA / İsmail Hakkı Demir - Güncel

Ziya Selçuk Mahmut Özer AK Parti Kars Güncel Haberler

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