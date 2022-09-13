Bakan Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddiasını, Bakanlık yalanladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in dün atanamayan öğretmenlerle görüşmesinde "Sizden düşük puanlılar atandıysa istifa ederim, mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği öne sürüldü. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise sosyal medya mecralarında çarpıtıldığı bildirilirken "Bakanımız incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer dün sabah yeni eğitim-öğretim yılının açılışı nedeniyle Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'ne gitti.

İDDİA ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Özer'in burada atanamayan öğretmenleri dinlediği ve onlara "Sizden düşük puanlılar atandıysa istifa ederim, mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği öne sürüldü.

KILIÇDAROĞLU: AÇIKLAMA BEKLİYORUM

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, ''Dünden beri Milli Eğitim Bakanı'nın ataması yapılmayan öğretmenlere ''çok ağladınız'' dediği konusunda açıklama bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"İNCİTİCİ BİR İFADE KULLANILMAMIŞTIR"

Söz konusu iddia sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Bakanımız, söz konusu öğretmen adaylarının KPSS 2020'ye ilişkin görüş ve önerilerini dinlemiş, gerekli açıklamaları yapmış ve incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır. Zaman zaman çeşitli mecralarda Bakanlığımız aleyhine kara propaganda faaliyeti yürütmeyi kendine görev edinen bir kesimin sosyal medyadaki söz konusu iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."