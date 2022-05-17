Bakan Özer: &quot;Biz gerekli önlemleri aldığımız zaman toplumdaki en güvenli yerler okullardır&quot; - Haberler

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Bakan Özer: "Biz gerekli önlemleri aldığımız zaman toplumdaki en güvenli yerler okullardır"

AA - Ferhat Barulay - Güncel
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in salona gelişi Salondaki katılımcılar Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye gelişi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen "Matematik Seferberliği Tanıtım Töreni'ne katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in salona gelişi

Salondaki katılımcılar

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye gelişi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen "Matematik Seferberliği Tanıtım Töreni'ne katıldı. (1)

AA / Ferhat Barulay - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, matematik, Güncel, Haberler

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