Bakan Özer: "Biz gerekli önlemleri aldığımız zaman toplumdaki en güvenli yerler okullardır"
AA - Ferhat Barulay - Güncel
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in salona gelişi Salondaki katılımcılar Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye gelişi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen "Matematik Seferberliği Tanıtım Töreni'ne katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in salona gelişi
Salondaki katılımcılar
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye gelişi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen "Matematik Seferberliği Tanıtım Töreni'ne katıldı. (1)
AA / Ferhat Barulay - Güncel