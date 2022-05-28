Bakan Nebati: Gerekli her adımın atılacağından şüphe olmasın - Haberler

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Bakan Nebati: Gerekli her adımın atılacağından şüphe olmasın

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Nebati: Gerekli her adımın atılacağından şüphe olmasın

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bugün İstanbul'da vatandaşlarımızın önerilerini ve sorunlarını dikkatlice dinledim. Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bugün İstanbul'da vatandaşlarımızın önerilerini ve sorunlarını dikkatlice dinledim. Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun bir mesaide bulduğum her fırsatta vatandaşlarımız ile bir araya gelmeyi, seslerine kulak vermeyi önemsiyorum. Bugün de İstanbul'da vatandaşlarımızın önerilerini ve sorunlarını dikkatlice dinledim. Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Nureddin Nebati Maliye Bakanı İstanbul Güncel Haberler

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