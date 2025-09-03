Haberler

Bakan Murat Kurum, Hikmet Çetin ile Görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'i Bakanlık'ta ağırladı. Kurum, Çetin'e nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile bir araya geldi.

Bakanlık'ta gerçekleşen görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Kurum, "Sayın Hikmet Çetin'i Bakanlığımızda ağırladık. Sayın Başkana nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
