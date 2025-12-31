Bakan Memişoğlu: 83 bin 654 sağlık neferimizle kesintisiz hizmet sunuyoruz

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yılbaşında da milletimizin sağlığı için görev başındayız. Bin 69 sağlık tesisimizde; 8 bin 364 ekibimiz ve 83 bin 654 sağlık neferimizle kesintisiz hizmet sunuyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, tüm sağlık çalışanlarının yeni yılını tebrik ederek "Yılbaşında da milletimizin sağlığı için görev başındayız. Bin 69 sağlık tesisimizde; 8 bin 364 ekibimiz ve 83 bin 654 sağlık neferimizle kesintisiz hizmet sunuyoruz. 25 bin 524 Acil Sağlık personeli (6 bin 713 ekip), 4 bin 796 Evde Sağlık personeli (bin 651 ekip), 10 bin 202 hekim, 43 bin 132 sağlık personelimizle nöbetteyiz. Vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan her bir çalışma arkadaşıma gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.