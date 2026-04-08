Bakan Memişoğlu: Tıbbi yardım yüklü TIR'larımız İran'a yola çıktı

YARDIM TIR'LARI VAN'DAN UĞURLANDITürkiye genelindeki il sağlık müdürlükleri ve hastanelerin katkılarıyla toplanan ve içinde tıbbi malzemelerin bulunduğu 3 yardım TIR'ı, Van'dan yola çıktı.

Türkiye genelindeki il sağlık müdürlükleri ve hastanelerin katkılarıyla toplanan ve içinde tıbbi malzemelerin bulunduğu 3 yardım TIR'ı, Van'dan yola çıktı. Van İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde; tıbbi sarf malzemeleri, ilaç, serum, cihazlar, oksijen tüpleri ve sedyeler kolilenerek TIR'lara yüklendi. Tüm kontrolleri yapılan 3 yardım TIR'ı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden İran'a gitmek üzere yola çıktı.

Van İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatlarıyla tıbbi yardım malzemelerinin temin edildiğini söyledi.

'ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ'

Türkiye'nin farklı hastanelerinden gelen ve Van'da toplanan malzemelerin kontrollerinin yapıldığını belirten Tosun, "Sağlam şekilde karşı tarafa teslim edilmesini amaçladık. Bu kapsamda, müdürlüğümüzün ve hastanelerimizin çalışanları ile yöneticilerimiz, gece boyunca hummalı bir çalışma yürüterek TIR'lara yükledi. Van'dan yola çıkan TIR'lar, Doğubayazıt'taki sınır kapısından İran'daki kardeşlerimize ulaştırılmak üzere sevk edilecektir. Bizim temennimiz, bu savaşın tamamen sona ermesidir. Bu sürecin sona ermesi için de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir öncülük yaptığını biliyoruz. Bizde bakanımızın öncülüğünde bu yardımları eksiksiz bir şekilde hem meslektaşlarımıza hem de ihtiyacı olan İranlı kardeşlerimize ulaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

