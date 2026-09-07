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Bakan Memişoğlu: Son 2 yılda 14 milyondan fazla erken teşhisle hastalıklara zamanında müdahale ettik

Bakan Memişoğlu: Son 2 yılda 14 milyondan fazla erken teşhisle hastalıklara zamanında müdahale ettik
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SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Son iki yılda gerçekleştirdiğimiz 158 milyon kronik hastalık taraması sayesinde 14 milyondan fazla erken teşhis koyarak hastalıklara zamanında müdahale ettik" dedi.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Son iki yılda gerçekleştirdiğimiz 158 milyon kronik hastalık taraması sayesinde 14 milyondan fazla erken teşhis koyarak hastalıklara zamanında müdahale ettik" dedi.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlıkla yaş alalım, sağlıklı kalalım. 8 binden fazla Aile Sağlığı Merkezimizde görev yapan 31 bin aile hekimimizle kronik hastalıklara karşı erken tanı ve düzenli izlem süreçlerini titizlikle yürütüyoruz. Son iki yılda gerçekleştirdiğimiz 158 milyon kronik hastalık taraması sayesinde 14 milyondan fazla erken teşhis koyarak hastalıklara zamanında müdahale ettik. Unutmayalım: Erken teşhis, sağlıklı bir geleceğin en önemli adımlarından biridir. Koruyucu sağlık hizmetlerimizi güçlendirerek vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmelerini desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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