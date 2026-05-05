Bakan Memişoğlu: "Randevu Bekleyen Vatandaş Sayımızda Yüzde 88,3 Oranında, Rekor Bir Düşüş Sağladık"

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Temmuz 2024'te 3,9 milyon olan bekleyen randevu talebi sayısını, kararlı adımlarımızla 463 bin seviyesine indirdik. Randevu bekleyen vatandaş sayımızda yüzde 88,3 oranında, rekor bir düşüş sağladık" açıklamasında bulundu.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanında sağlık hizmetlerimizi daha erişilebilir ve daha etkin hale getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki bizim için öncelik rakamlar değil, vatandaşımızın sağlığıdır. Ancak ortaya koyduğumuz çabanın somut karşılığını göstermek adına bu verileri paylaşmakta da fayda görüyorum."

Temmuz 2024'te 3,9 milyon olan bekleyen randevu talebi sayısını, kararlı adımlarımızla 463 bin seviyesine indirdik. Randevu bekleyen vatandaş sayımızda yüzde 88,3 oranında, rekor bir düşüş sağladık. Sağlık sorunlarınızda ilk adım olarak aile hekimlerimize başvurmanız çok kıymetli. Aile hekimlerimiz, muayene sonrası gerekli gördükleri durumlarda vatandaşlarımıza doğrudan randevu oluşturabiliyor.

Bu kapsamda son 1 yılda aile hekimlerimiz üzerinden yaklaşık 13 milyon vatandaşımıza randevu oluşturuldu. Bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan aile hekimlerimize, tüm uzman hekimlerimize ve sağlık ordumuzun her bir ferdine teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA