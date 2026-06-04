Bakan Memişoğlu, Nijerli mevkidaşı Hakimi ile bir araya geldi

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Nijer Sağlık ve Kamu Hijyeni Bakanı Albay Garba Hakimi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tchiani'yi ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı. İki ülkenin Sağlık Bakanları Kemal Memişoğlu ile Albay Garba Hakimi, karşılama töreninin ardından ikili görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda; iki ülke arasında yürütülen çalışmalar, Nijerli sağlık personelinin mesleki kapasitelerini geliştirmeye yönelik staj ve eğitimler, 2019 yılından beri ortak işletilen Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilebilecek ortak faaliyetlere ilişkin konular görüşüldü. Programda, Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi'nin ortak işletim sürecinin devam etmesini sağlayacak 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesinin Açılması, Ortak İşletilmesi ve Devredilmesi ile İlgili Protokol' her iki bakan tarafından imzalandı. Anlaşmaların imza töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tchiani'nin huzurunda gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı