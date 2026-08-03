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Bakan Memişoğlu: '20 bini aşkın gönüllümüzle afetlerde vatandaşımızın yanındayız'

Bakan Memişoğlu: '20 bini aşkın gönüllümüzle afetlerde vatandaşımızın yanındayız'
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, UMKE Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, 20 binden fazla gönüllü, 471 araç ve 678 sahra hastanesi çadır ünitesiyle afet ve acil durumlarda vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirterek tüm UMKE çalışanlarına teşekkür etti.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Haftası nedeniyle sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "20 bini aşkın gönüllümüz, 471 aracımız ve 678 sahra hastanesi çadır ünitemizle afet ve acil durumlarda vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afetlerde sürdürülen kesintisiz mücadelenin adı: UMKE. 20 bini aşkın gönüllümüz, 471 aracımız ve 678 sahra hastanesi çadır ünitemizle afet ve acil durumlarda vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm UMKE çalışanlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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