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Bakan Memişoğlu'ndan TDT Zirvesi'ne ilişkin paylaşım:

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- "Ortak hafızamız, köklü mirasımız ve sarsılmaz kardeşliğimizle Türk dünyası yarınlara çok daha güçlü yürüyor"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Ortak hafızamız, köklü mirasımız ve sarsılmaz kardeşliğimizle Türk dünyası yarınlara çok daha güçlü yürüyor." ifadesini kullandı.

Memişoğlu, NSosyal hesabından, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi'ne ilişkin paylaşımında şunları kaydetti:

"Ortak hafızamız, köklü mirasımız ve sarsılmaz kardeşliğimizle Türk dünyası yarınlara çok daha güçlü yürüyor. Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altındaki bu birliktelik, somut adımlarla her geçen gün daha da pekişiyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türk dünyasının ortak potansiyelini harekete geçirmek için gayretle çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA
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