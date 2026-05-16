Haberler

Sağlık Bakanı'ndan öğrencilere sosyal medya yanıtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Sizler şimdiden sağlığın, birliğin ve beraberliğin elçisi olmuşsunuz. Sizler bizim geleceğimiz, en büyük umudumuzsunuz"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlık elçisi" öğrencilerin sosyal medyadan yaptığı sağlık taraması çağrısına yanıt verdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan Yeşildağ Şehit Şefik Ayaydın İlkokulu ve Yeşildağ Cihan Kolaç Ortaokulu öğrencileri, sosyal medyadan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na çağrıda bulunarak paylaşım yaptı.

Öğrenciler paylaşımda, "Sağlık Bakanımız Dr. Kemal Memişoğlu bu videoya yorum yaparsa, bizler sağlık elçileri olarak tüm Yeşildağ'a sağlık taraması yaptıracağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, öğrencilerin bu paylaşımına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Harikasınız çocuklar, videonuzu izleyince ne kadar gururlandım anlatamam. Sizler şimdiden sağlığın, birliğin ve beraberliğin elçisi olmuşsunuz. Sizler bizim geleceğimiz, en büyük umudumuzsunuz. Kemal amcanız olarak her birinizin o gülen gözlerinden öpüyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere çocuklar. Yeşildağ'a kucak dolusu sevgiler."

Kaynak: AA / Duygu Yener
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

Vatandaşlara mesaj gitmişti! Bakanlıktan 'seferberlik emri' açıklaması
Yok böyle bir son! 41 yıllık hegemonyayı bitirme hayali 87. dakikada yıkıldı

Yok böyle bir son! Peri masalını bu golle bitirdiler
Mauro Icardi'den paylaşım: Teşekkürler Galatasaray

Icardi'den veda gibi paylaşım

Antalya'da İsveçli kadın turist otel odasında ölü bulundu

Odaya giren otel personeli korkunç manzara ile karşılaştı

Dursun Özbek, yıldız ismi için tok satıcı: 100 milyon Euro'ya bile satmam

''100 milyon Euro'ya bile satmam!''
Icardi ile görüşmeler başlıyor! Taraftara bir de müjdeli haber geldi

Icardi'de büyük müjde!
Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar