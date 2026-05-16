Sağlık Bakanı'ndan öğrencilere sosyal medya yanıtı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlık elçisi" öğrencilerin sosyal medyadan yaptığı sağlık taraması çağrısına yanıt verdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan Yeşildağ Şehit Şefik Ayaydın İlkokulu ve Yeşildağ Cihan Kolaç Ortaokulu öğrencileri, sosyal medyadan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na çağrıda bulunarak paylaşım yaptı.

Öğrenciler paylaşımda, "Sağlık Bakanımız Dr. Kemal Memişoğlu bu videoya yorum yaparsa, bizler sağlık elçileri olarak tüm Yeşildağ'a sağlık taraması yaptıracağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, öğrencilerin bu paylaşımına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Harikasınız çocuklar, videonuzu izleyince ne kadar gururlandım anlatamam. Sizler şimdiden sağlığın, birliğin ve beraberliğin elçisi olmuşsunuz. Sizler bizim geleceğimiz, en büyük umudumuzsunuz. Kemal amcanız olarak her birinizin o gülen gözlerinden öpüyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere çocuklar. Yeşildağ'a kucak dolusu sevgiler."