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Siirt'te İlk Bypass Ameliyatları Başarıyla Yapıldı

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk bypass ameliyatlarının başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Ekiple görüntülü görüşerek tebrik eden Bakan, hastalara acil şifalar diledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk bypass ameliyatlarının başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu başarıya imza atan sağlık ekibimiz ve sağlığına kavuşan hastalarımızla görüntülü görüşerek heyecanlarına ortak olduk." dedi.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Siirt'te göğüslerini kabartan bir an yaşandığını kaydetti.

Geçen günlerde Siirt'te gerçekleştirdikleri ziyarette bypass ameliyatlarının başlatılması yönünde hekimleri ve sağlık ekibini teşvik ettiklerini aktaran Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gerekli hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk bypass ameliyatları başarıyla gerçekleştirildi. Bu başarıya imza atan sağlık ekibimiz ve sağlığına kavuşan hastalarımızla görüntülü görüşerek heyecanlarına ortak olduk. Zorlu ameliyatları başarıyla tamamlayan hekimlerimizi ve tüm sağlık çalışanlarımızı yürekten tebrik ediyor, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye'nin her köşesinde, şifa dağıtan ellerle hayatlara dokunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Bakan Memişoğlu, paylaşımında, ameliyatı gerçekleştiren sağlık ekibiyle gerçekleştirdiği görüntülü görüşmeye de yer verdi.

Görüşmede, sağlık çalışanlarını tebrik eden Memişoğlu, ameliyatı yapılan hastalara da geçmiş olsun diledi.

Kaynak: AA
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