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Bakan Memişoğlu'ndan helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot için taziye mesajı

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara Sincan'da eğitim uçuşu sırasında helikopter kazasında hayatını kaybeden Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal için taziye mesajı yayımladı, yaralı Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na acil şifalar diledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu hayatını kaybeden Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında, hayatını kaybeden Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Hastanemizde tedavisi sürdürülen Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na acil şifalar diliyorum."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
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