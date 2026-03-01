Haberler

Bakan Memişoğlu: 2025'te 3 milyon 795 bin 722 vatandaşımıza kolorektal kanser tarama hizmeti sunduk

Bakan Memişoğlu: 2025'te 3 milyon 795 bin 722 vatandaşımıza kolorektal kanser tarama hizmeti sunduk
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2025 yılında 3 milyon 795 bin 722 vatandaşlarına kolorektal kanser tarama hizmeti sunduklarını ve 6 bin 200 kişiye erken evre kolorektal kanser tanısı koyduklarını açıkladı. 50-70 yaş arasındaki vatandaşların ücretsiz taramalardan yararlanmaları için çağrı yaptı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Koruyucu sağlığı merkeze alan anlayışımızla 2025 yılı içerisinde 3 milyon 795 bin 722 vatandaşımıza kolorektal kanser tarama hizmeti sunduk" dedi.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koruyucu sağlığı merkeze alan anlayışımızla 2025 yılı içerisinde 3 milyon 795 bin 722 vatandaşımıza kolorektal kanser tarama hizmeti sunduk. 130 bin vatandaşımızda şüpheli bulgu saptadık ve ileri tetkik için üst basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirdik. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, 6 bin 200 vatandaşımıza erken evrede kolorektal kanser tanısı koyarak tedavi süreçlerini başlattık. Kolorektal (Bağırsak) Kanseri Farkındalık Ayı vesilesiyle 50-70 yaş arasındaki tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Hiçbir şikayetiniz olmasa bile, ücretsiz kanser taramalarımızdan yararlanmak üzere aile sağlığı merkezlerimize, KETEM'lerimize, sağlıklı hayat merkezlerimize başvurun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
