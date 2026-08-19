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Bakan Memişoğlu, Gaziantep'te bir dizi ziyarette bulundu

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gaziantep'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gaziantep'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Memişoğlu, dün akşam saatlerinde bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu hakkında bilgi almak için Gaziantep Şehir Hastanesini ziyaret etti.

Doktorlarından bilgi alan Bakan Memişoğlu, daha sonra Gaziantep Valiliğine geçti.

Ziyaret kapsamında Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Memişoğlu, basına kapalı gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: AA
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