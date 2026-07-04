Bakan Memişoğlu: Tütün en büyük bağımlılık

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bugün maalesef tütün, ülkemizin en büyük ve en kötü bağımlılığıdır. Vatandaşlarımızın üçte birinden fazlasının bağımlı olduğu sigara ve tütünden bahsediyoruz. Bu mücadele milli bir mücadeledir, bu mücadele sağlık mücadelesidir. Sigarayı bırakmak için her bir vatandaşımızın özel çaba harcamasını istiyoruz." dedi.

Yeşilay'ın Sepetçiler Kasrı'ndaki genel merkezinde düzenlenen, üniversitelerde tütünsüz ve sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen "Dumansız Kampüs, Sağlıklı Gelecek Projesi"nin tanıtım programında konuşan Memişoğlu, kötü alışkanlıklardan uzak bir Türkiye oluşturmak için çabaladıklarını söyledi.

Memişoğlu, Türkiye'nin son 25 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli bir gelişim kaydettiğini belirterek, ülkenin bugün dünyanın en büyük 17. ekonomisi konumuna ulaştığını ve uluslararası alanda söz sahibi ülkeler arasında yer aldığını ifade etti.

Ülkenin bölgesinde etkin bir güç haline geldiğini vurgulayan Memişoğlu, "Türkiye aynı zamanda sağlıkta da dünyaya örnek olmuş, hizmet anlamında en iyi ve en yaygın sağlık hizmetini sunan, ücretsiz sağlık sistemi, güçlü altyapısı ve nitelikli insan kaynağıyla sadece kendi vatandaşlarına değil, çevresindeki ihtiyaç sahibi insanlara ve ülkelere de destek veren bir ülke konumuna gelmiştir." diye konuştu.

Memişoğlu, "Sağlıklı bir toplumumuz var mı?" sorusunun sorulması gerektiğini belirterek, "Gelişmiş toplumlarda olan hastalıklardan üç şeyle karşı karşıyayız. Bunlardan birisi kilo, obezite. Bugün ülkemizde maalesef yüzde 61 insan normal kilonun üstündedir. Yani sadece yüzde 39'umuz sağlıklı bir kilodadır. Bu yüzde 61'in de yüzde 25'i morbid obez dediğimiz aşırı kiloludur. Bu, bizim toplumumuzun en büyük risklerinden bir tanesidir." ifadelerini kullandı.

Toplumu tehdit eden ikinci büyük riskin hareketsizlik olduğunu anlatan Memişoğlu, toplumun sağlık sistemini ve sağlık çalışanlarını yalnızca hastalandığında tedavi olmak için değil, sağlıklı kalmak ve hastalıkları önlemek amacıyla da etkin şekilde kullanması gerektiğini vurguladı.

Memişoğlu, üçüncü büyük riskin bağımlılık olduğunu, insanlara zarar veren her bağımlılığın yaşam tarzı, yaşam kültürü ve kalitesi üzerinde sorunlar oluşturduğunu belirtti.

Birçok bağımlılık olduğunu kaydeden Memişoğlu, "Davranışsal bağımlılıktan sigara ve alkol bağımlılığına kadar birçok bağımlılık türü insan sağlığı için risktir. Bu bağımlılıklarla mücadele yalnızca sağlık alanının değil, bütün toplumun beraber yapması gereken bir mücadele türüdür. Bugün maalesef tütün, ülkemizin en büyük ve en kötü bağımlılığıdır. Vatandaşlarımızın üçte birinden fazlasının bağımlı olduğu sigara ve tütünden bahsediyoruz. Bu mücadele milli bir mücadeledir, bu mücadele sağlık mücadelesidir. Sigarayı bırakmak için her bir vatandaşımızın özel çaba harcamasını istiyoruz."

"Sigarayı görünür olmaktan çıkaracağız"

Sigaranın kanser, solunum yolu hastalıkları ve kalp-damar rahatsızlıklarının başlıca nedenlerinden biri olduğunu dile getiren Memişoğlu, sigarayla mücadeleyi toplumla birlikte yürütmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Memişoğlu, vatandaşların sigara bağımlılığıyla mücadele kapsamında polikliniklere başvurarak veya hatları arayarak destek alabileceğini vurguladı.

Nikotinin 3 gün içinde vücuttan tamamen atıldığını, bu sürecin ardından önemli olanın psikolojik ve sosyolojik olarak süreci yönetebilmek olduğunu anlatan Memişoğlu, bu nedenle sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara ücretsiz ilaç desteği sağladıklarını, her vatandaşın sigarayı bırakmak için kendilerine başvurabileceğini söyledi.

Tüm vatandaşları sigarayı bırakmaya davet eden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bırakmak isteyenlere biz yardım edeceğiz. Lütfen sigarayı hep beraber ülkemizden çıkartalım. Ülkemizi sağlıklı, aynı zamanda dumansız bir ülke haline getirelim. Sigara insanları maalesef hastalandırdığı gibi, ekonomik olarak da büyük zarar vermeye başladı. 8 milyar paket satılmış 2025 senesinde Türkiye'de. Her bir vatandaşa ortalama 117 paket senede sigara satılmış. Türkiye'nin kişi başı toplam bütün sağlık harcaması 840 dolar. Bunu hep beraber başaracağız. Sigarayı görünür olmaktan çıkaracağız. Sigarayı bırakmak için bütün toplum olarak çaba harcayacağız. Biz hazırız."

"Sigara bırakmak bir güçtür, sigara içmemek bir medeniyet ölçüsüdür"

Memişoğlu, bağımlılık konusunda büyük özveriyle çalışan Yeşilay ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne güvendiğini belirterek, sivil toplum kuruluşları, bilim insanları ve ilgili tüm paydaşlarla birlikte bağımlılıkla mücadelenin üstesinden geleceklerine inandıklarını ve bu süreçte toplumun hep birlikte bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a, YÖK ekibine, üniversitelerdeki akademisyenler ve rektörlere teşekkür eden Memişoğlu, "Dumansız Kampüs, Sağlıklı Gelecek Projesi"nin önemli olduğunu söyledi.

Memişoğlu, gençlere şu şekilde çağrıda bulundu:

"Gençler, ben sizden bir şey istiyorum Sağlık Bakanı olarak. Normalde yaşlılar veya bizim gibi tecrübeli insanlar sizlere örnek oluyoruz. Bu sigara, elektronik sigara konusunda lütfen büyüklerinize siz örnek olun ve sigarayla mücadele edin. Çünkü siz geleceksiniz, siz bizden daha iyisiniz bu konuda. Sigaranın zararları konusunda her bir gencimize ben Sağlık Bakanı olarak güveniyorum. Büyüklerine örnek olsunlar. Sigara bırakmak bir güçtür, sigara içmemek bir medeniyet ölçüsüdür. Bu tütün, hareketsizlik, kilo, kötü beslenme her birimizin zararına."

YÖK Başkanı Özvar, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç, çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri ve bazı vatandaşların da katıldığı program, aile fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.