Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi Görsellerini Paylaştı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek 'Yüzyılın Konut Projesi'nin görsellerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin 81 ilinde "Yüzyılın Konut Projesi"yle inşa edilecek konutların görsellerini paylaştı.
Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, konutların görsellerine yer vererek "İşte kuracağımız yeni yuvalarımız. Yüzyılın Konut Projesi ile ev sahibi Türkiye." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel