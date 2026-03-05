Haberler

Bakan Kurum, Rusya İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 hazırlıkları üzerine Rusya İklim Değişikliği Özel Temsilcisi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rusya İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Bakanlıkta gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"COP31 Başkanlığı olarak Rusya İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Sayın Ruslan Edelgeriyev ile ikili bir görüşme gerçekleştirdik. COP31 hazırlık sürecimizin detaylarını, önceliklerimizi konuştuk. Türkiye olarak ev sahipliği yapacağımız COP31 için hedefimizin taahhütlerden uygulamaya geçen bir COP olacağının bir kez daha önemle altını çizdik. İklim diplomasisinde köprü kuran, çözüm odaklı yaklaşımımızı her daim güçlü işbirliği ve ortak akılla sürdürmeye kararlıyız."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
