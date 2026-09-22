Haberler

Bakan Kurum, UNDP Başkanı de Croo ile New York'ta iklim hedeflerini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakan Murat Kurum, UNDP Başkanı Alexander de Croo ile New York'ta görüştü. Kurum, Antalya'daki Uygulama COP'u kapsamında UNDP ile hayata geçirdikleri İklim Uygulama Köprüsü ile iklim ve kalkınma önceliklerini yatırım yapılabilir projelerde buluşturacaklarını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Alexander de Croo ile bir araya geldi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, de Croo ile New York'ta bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmede, COP31 Başkanlığı kapsamında iklim hedeflerini somut yatırımlara ve ölçülebilir sonuçlara dönüştürmek için yürütülen çalışmaları değerlendirdiklerini aktaran Kurum, şunları kaydetti:

" Antalya'da gerçekleştireceğimiz Uygulama COP'u kapsamında, UNDP ile hayata geçirdiğimiz İklim Uygulama Köprüsü ile iklim ve kalkınma önceliklerini yatırım yapılabilir projelerde buluşturacağız. Türkiye-UNDP ortaklığını temiz enerji, sıfır atık ve iklim dirençli şehirler başta olmak üzere sürdürülebilir kalkınma alanlarında daha da güçlendireceğiz."

Kaynak: AA
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı

Ünlü oyuncu havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vanspor'da şampiyon teknik adam ile yollar ayrıldı

8 maçta 1 kez kazanabilen şampiyon teknik adamla yollar ayrıldı
Salah'ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu! Tabela bile astılar

Tabela bile astılar! Binlerce insan buraya gidip fotoğraf çektiriyor
Öpücüklerle belgelenmişti! Milli çiftin aşkı bitti mi?

Büyük aşk çabuk bitti!

Tottenham, Icardi için kararını verdi

Tottenham, Icardi için kararını verdi
Süper Lig'de 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye'nin merakla beklediği kayıtlar açıklandı
İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu

İlayda’yı hayattan koparan caniden "Yok artık" dedirten şikayet

İspanya'da Sanchez'in eşi için kritik karar: Halk jürisi önünde yargılanacak

Ülke tarihine geçecek karar: Cezasını halk jürisi verecek