Bakan Kurum, UNDP Başkanı de Croo ile New York'ta iklim hedeflerini görüştü

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Alexander de Croo ile bir araya geldi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, de Croo ile New York'ta bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmede, COP31 Başkanlığı kapsamında iklim hedeflerini somut yatırımlara ve ölçülebilir sonuçlara dönüştürmek için yürütülen çalışmaları değerlendirdiklerini aktaran Kurum, şunları kaydetti:

" Antalya'da gerçekleştireceğimiz Uygulama COP'u kapsamında, UNDP ile hayata geçirdiğimiz İklim Uygulama Köprüsü ile iklim ve kalkınma önceliklerini yatırım yapılabilir projelerde buluşturacağız. Türkiye-UNDP ortaklığını temiz enerji, sıfır atık ve iklim dirençli şehirler başta olmak üzere sürdürülebilir kalkınma alanlarında daha da güçlendireceğiz."

Kaynak: AA