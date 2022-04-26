Bakan Kurum, Sürsürü Mahallesinde yapımı tamamlanan deprem konutlarında incelemelerde bulundu
AA - Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlarla sohbet etmesi Bakan Kurum'un yapımı tamamlanan konutları incelemesi ELAZIĞ - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremden etkilenen ve yapımı tamamlanan Sürsürü Mahallesi'ndeki...
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlarla sohbet etmesi
Bakan Kurum'un yapımı tamamlanan konutları incelemesi ELAZIĞ - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremden etkilenen ve yapımı tamamlanan Sürsürü Mahallesi'ndeki konutlarında incelemelerde bulundu.
AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel