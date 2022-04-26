Bakan Kurum, Sürsürü Mahallesinde yapımı tamamlanan deprem konutlarında incelemelerde bulundu - Haberler

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Bakan Kurum, Sürsürü Mahallesinde yapımı tamamlanan deprem konutlarında incelemelerde bulundu

AA - Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlarla sohbet etmesi Bakan Kurum'un yapımı tamamlanan konutları incelemesi ELAZIĞ - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremden etkilenen ve yapımı tamamlanan Sürsürü Mahallesi'ndeki...

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlarla sohbet etmesi

Bakan Kurum'un yapımı tamamlanan konutları incelemesi ELAZIĞ - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremden etkilenen ve yapımı tamamlanan Sürsürü Mahallesi'ndeki konutlarında incelemelerde bulundu.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Elazığ, Güncel, Haberler

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