Erdoğan'ın açıklaması beklenirken, detayları Kurum verdi: Konut projesini asgari ücretliye göre ayarlıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylül ayında dar gelirlilere konut projesiyle ilgili vereceği müjdeden satır başları paylaştı. Kurum, konut fiyatlarının aylık taksitini, asgari ücretli bir vatandaşın ödeyebileceği seviyede tutacaklarını dile getirdi. Kurum, "İstanbul'da aylık geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar başvuru yapabilecek. Aylık taksitleri, asgari ücretlinin ödeyebileceği bir tutar olacak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

"ASGARİ ÜCRETLİ ÖDEYEBİLECEK"

81 ilde başlatılan sosyal konut projesine ilişkin Bakan Kurum, " İstanbul'da aylık geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar başvuru yapabilecek. Aylık taksitleri, asgari ücretlinin ödeyebileceği bir tutar olacak. Eşinin de çalıştığını düşünelim. Bir hane gelirinin yüzde 30'u konut harcamasıdır. Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor. Ayrıca 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler, diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak" dedi.

"ASBESTLİ GEMİ TİTİZLİKLE İNCELENİYOR"

'Bakan Kurum, İzmir Aliağa'da sökümü için izin verilen asbestli geminin durumuyla ilgili de konunun bakanlık tarafından titizlikle incelendiğini belirterek, "Miktarın 9,2 ton olduğunu biliyorum, uluslararası mevzuat buna izin veriyor. Bu daha önce de yapılmış, sökülmüş. 900 ton ise biz sokmayız. Tek çevreci kendileri mi? Uluslararası sözleşmelere tabiyiz. Kara sularımızda bakma hakkımız var. Bize bildirilenin dışında bir şey varsa araştıracağız, varsa bir saniye tutmayacağız" diye konuştu.