Bakan Kurum'dan Malatya'daki 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz ihbar bulunmuyor ancak ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Malatya'mıza ve depremi hisseden illerimize, hemşehrilerimize geçmiş olsun. Deprem haberini aldığımız andan itibaren tüm illerimizle irtibattayız. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz ihbar bulunmuyor ancak ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen illerimizde hasar tespit ekiplerimiz teyakkuzda ve tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilecek. Vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun. Allah ülkemizi tüm afetlerden korusun."