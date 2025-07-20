Bakan Kurum, Malatya'da Depremzede Aileyi Ziyaret Etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yeni evlerine taşınan 2 çocuklu depremzede Güde ailesinin evlerine konuk oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, dün çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Malatya'da yeni evlerine taşınan depremzede aileye de ziyarette bulundu.

Evlerini teslim alan Güde ailesinin fertleriyle bir araya gelen Kurum, aileye hayırlı olsun dileklerini iletti.

Tüm vatandaşlar huzurla, güvenle oturana kadar çalışacaklarını vurgulayan Kurum, "Hamdolsun, her geçen gün Malatya'mız üstüne koya koya gidiyor. Bugün Bakırcılar Çarşısı'nı gezdik. Çarşılarımızı etap etap teslim edeceğiz. İnşallah yıl sonuna kadar oralar da bitecek. Malatya merkeziyle ilçesiyle köyüyle beraber ayağa kalkacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, ev ziyaretinden çıkarken mahallelerine halı saha yapılmasını isteyen çocukları da kırmadı. Kurum, çocuklara bu konuda destek olacağına dair söz verdi.