Bakan Kurum, Kopenhag'da Türkiye'nin COP31 Başkanlığı sürecine ilişkin görüşmeler yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen İklim Bakanları Toplantısı'na katılarak Türkiye'nin COP31 Başkanlığı sürecine ilişkin temaslarda bulundu. Görüşmelerde Danimarka Kralı Frederik ve çeşitli ülkelerin iklim bakanları yer aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı sürecine ilişkin bazı görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İklim Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Kopenhag'da bulunan Kurum'u, Danimarka Kralı Frederik kabul etti.

Türkiye'de düzenlenecek COP31 başta olmak üzere, iklim, çevre ve şehircilik konularının ele alındığı görüşmede, Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı Lars Aagaard, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, COP30 Başkanı Andre Correa do Lago ile BM Genel Sekreteri Özel Danışmanı ve İklim Eylem Ekibi Genel Sekreter Yardımcısı Selwin Hart da yer aldı.

İklim Bakanları Toplantısı'nda bakanlar ve ülke temsilcileriyle aile fotoğrafı çekimine katılan Kurum, Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı Lars Aagaard, Avrupa Çevre Ajansı İcra Direktörü Leena Yla-Mononen ile BM Genel Sekreteri Özel Danışmanı ve İklim Eylem Ekibi Genel Sekreter Yardımcısı Hart ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
