Bakan Kurum, IFRC Genel Sekreteri Chapagain ile Cenevre'de bir araya geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cenevre'de Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain ile görüştü.

Kurum, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Chapagain ile Cenevre'de bir araya geldiklerini belirten Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemizde Türkiye ile IFRC arasındaki köklü işbirliğini güçlendirme imkanlarını, Gazze'de acil ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra önümüzdeki dönemde bölgedeki toparlanma sürecinde atabileceğimiz ortak adımları değerlendirdik. İstanbul'da kurulması planlanan İnsani Lojistik Merkezi'nin hayata geçirilmesi için yürütülecek çalışmaları, Antalya'da düzenleyeceğimiz COP31 kapsamında yürütülebilecek somut projeleri ve iklim eyleminin insani boyutunu ele aldık."

Kurum, küresel insani krizlere karşı uluslararası dayanışmayı ve saha kapasitemizi artıracak adımları atmayı sürdüreceklerini de kaydetti.

Kaynak: AA