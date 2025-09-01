Bakan Kurum, Hatay'da Deprem Sonrası Çalışmaları Değerlendirdi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ağustos ayında Hatay'da yerel yöneticilerle deprem bölgesindeki son duruma ilişkin koordinasyon toplantısı yaptı. Toplantıda İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve Defne Belediye Başkanı CHP'li Halil İbrahim Özgün, Bakan Kurum'a deprem sonrası gerçekleştirilen inşa çalışmalarına ilişkin teşekkür etti.

Bakan Kurum, ağustos ayında Hatay'da yerel yöneticilerle deprem bölgesindeki son duruma ilişkin koordinasyon toplantısı yaptı. Toplantıda söz alan İyi Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Bakan Kurum'a kentteki çalışmaları için teşekkür etti. Çirkin, "Öncelikle değerli hizmetlerimizden dolayısıyla teşekkür ediyorum. Hataylılar adına bu teşekkürü borç biliriz. Gerçekten çok doğru ve düzgün hizmetler yapılıyor. Zat-ı alinizin de zaman zaman bürokrasiyi azaltmak adına bu hizmetlerde risk aldığınızı da biliyoruz. Benim şahsi düşüncem; biz bu depremi unutmak istiyoruz. Anıt istemiyoruz. Zaten depremin en büyük anıtı bu binalar. Bundan dolayı da teşekkür ediyoruz. Hataylı çok acı çekti. O anıtı görünce de içi sızlayacaktır diye düşünüyorum" dedi.

BAŞKAN ÖZGÜN: EMEKLERİNİZE SAĞLIK, YÜZBİNLERCE KONUT YAPILIYOR

Aynı toplantıda konuşan Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün de inşa edilen konutlarla ilgili, "Mümkün olduğunca bugüne kadar sizlerle uyumlu süreç geçirdik. Sayın Bakanım emeklerinize sağlık, hakikaten yüzbinlerce konut yapılıyor. Ayrıca tarihi Antakya bölgesi Uzun Çarşı çok güzel oluyor. Ellerinize sağlık" diye konuştu.

Özgün, toplantıda yeni yerleşim alanları için çöp konteyneri talep etti. Bakan Kurum da Bakanlık yetkililerini yönlendirerek, talebin Valilik tarafından incelenerek gereğinin yapılması için talimat verdi.