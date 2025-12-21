Haberler

Bakan Kurum, Hatay'da, 455 bininci afet konutu teslimi öncesi incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, Hatay'da, 455 bininci afet konutu teslimi öncesi incelemelerde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 27 Aralık'ta gerçekleşecek 455 bininci afet konutu teslim töreni öncesi Hatay'daki son hazırlıkları yerinde inceledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 27 Aralık'ta gerçekleşecek 455 bininci afet konutu teslim töreni öncesi Hatay'daki son hazırlıkları yerinde inceledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki son teslim töreni 27 Aralık Cumartesi günü asrın inşa seferberliğinin sembol kenti Hatay'da yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, depremzede vatandaşların katılımıyla yapılması planlanan tören öncesinde Hatay'daki Cumhuriyet Caddesi'ni ziyaret eden Bakan Kurum, burada basın açıklaması yaptıktan sonra kentte son aşamaya gelen inşa çalışmalarını incelemek için şantiyeleri dolaştı.

Bakan Kurum, Atatürk Caddesi, Uzun Çarşı, Kemalpaşa Caddesi ve Kurtuluş Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

"Binalarımız bitti, sizi çaya bekliyoruz"

İncelemeler sırasında bir binanın balkonundan Bakan Kurum'a seslenen işçiler, "Binalarımız bitti, sizi çaya bekliyoruz." diye konuştu.

Geçen hafta TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Kurum'u eleştiren DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in "Sanırsınız Çevre Şehircilik Bakanı değil de şantiye şefi" sözlerini hatırlatan şantiye şeflerinden biri ise Kurum'un yanına gelerek, "Bir şantiye şefi olarak sizinle gurur duyuyorum." dedi.

Hatay'daki ziyaretlerine ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Kurum, "Kardeşlerimizi görmek için geldik, hayır dualarıyla uğurlandık. 27 Aralık'ta yeniden kavuşmak üzere." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi

"Ya görevi bırakır ya da görevden alınır"
Muhabir Merve Tokaz: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum

Ünlü muhabir isyan etti: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tırla kafa kafaya çarpışan araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

Kan donduran kare! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında boğazını keserek katletti

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti
Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi

Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi
Babacan: Yurt dışında Türkiye'yi eleştirmek doğru değil

Babacan'dan Özel'in yurt dışında yaptığı konuşmaya tepki
Tırla kafa kafaya çarpışan araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

Kan donduran kare! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

Soruşturmada çarpıcı gelişme! Saran'ın yakınındaki isim gözaltında
MasterChef Altın Kupa'da dengeler değişti! 2 isim birden veda etti

Altın Kupa'da dengeler değişti! 1 gecede 2 veda birden
Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
TBMM'de 'kriz' tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu

TBMM'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca olanlar oldu
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
title