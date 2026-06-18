Bakan Kurum, Gineli mevkidaşı Savane ile bir araya geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gine Cumhuriyeti Şehircilik, Emlak ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Muhammed Lamine Savane??????? ile görüştü.

Kurum, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, Gine Şehircilik, Emlak ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Savane??????? ile bakanlıkta bir araya geldiklerini belirtti.

Kurum, "Şehircilik, konut ve kentsel dönüşüm alanlarında hayata geçirdiğimiz projeler üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Görüşmemizin ülkelerimiz arasında yeni iş birliği imkanlarının değerlendirilmesine katkı sunmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.