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Bakan Kurum, deprem enkazından oluşturulan COP31 Anka Kuşu alanına ilişkin paylaştı

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COP31 Başkanı ve Çevre Bakanı Murat Kurum, deprem enkazının geri dönüşümüyle oluşturulan COP31'deki Anka Kuşu alanına ilişkin paylaşım yaptı. Kurum, paylaşımında enkazdan umuda ve yıkımdan yeniden doğuşa vurgu yaparak çevreci ve yenilikçi yüzün COP31'de tanıtıldığını belirtti.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz kalıntılarının geri dönüşümüyle oluşturulan COP31'deki Anka Kuşu alanına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Enkazdan umuda, yıkımdan yeniden doğuşa... 6 Şubat depremlerinin ardından başlattığımız asrın inşa seferberliğinin çevreci ve yenilikçi yüzünü COP31 Anka Kuşu Pavilyonu'nda dünyaya tanıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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