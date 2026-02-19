Haberler

Bakan Kurum, "Bu Başarı Türkiye'nin" filminde yer alan ünlülere teşekkür etti Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yürütülen Asrın İnşa Seferberliği adına 'Bu Başarı Türkiye'nin' filminde yer alan sanatçılara ve sporculara teşekkür etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO, İLBANK ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle tamamlanan Asrın İnşa Seferberliği için "Bu Başarı Türkiye'nin" filmi hazırlandı.

Bakan Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filmde yer alan sanat, spor ve magazin dünyasından tanınmış isimlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"En büyük gücümüz birliğimiz. Asrın dayanışmasında bir tuğla koyan ustadan, plan çizen mühendise, gece gündüz çalışan işçiden, sahada görev yapan kamu personeline, destek veren sanatçılardan sporculara, gönüllülerden hayırseverlere kadar bu büyük yeniden inşa sürecine omuz veren herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Deprem bölgesinin kalkınmasında emeği, duası, alın teri olan her bir yürek, Türkiye'nin başarısında pay sahibidir. Bu yeniden doğuş hikayesinde iz bırakan tüm kıymetli insanlara minnettarız."

Kaynak: AA " / " + Fatma Sevinç Çetin -
