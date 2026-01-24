Haberler

Bakan Kurum'dan Elazığ depremi için anma mesajı

Bakan Kurum'dan Elazığ depremi için anma mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sivrice depreminin 6. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı ve ülkenin afetlere dirençli hale getirilmesi vurgusunu yaptı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sivrice depreminin üzerinden 6 yıl geçti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, Rabbimden ülkemizi bir daha böyle acılarla sınamamasını diliyorum" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabı üzerinden Elazığ depreminin meydana geldiği saat olan 20.55'te paylaşım yaptı. Bakan Kurum paylaşımda, "Sivrice depreminin üzerinden 6 yıl geçti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, Rabbimden ülkemizi bir daha böyle acılarla sınamamasını diliyorum. Yaşadığımız acıyı unutmadan, Elazığ'ı daha dirençli, daha güçlü bir şehir haline getirdik. 25 bin 978 konut ve iş yerini hak sahiplerine teslim ederek güvenli yaşam alanları oluşturduk. 81 ilimizin tamamını afetlere dirençli hale getirene dek çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu: SDG, Kandil'den Haseke'ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz

4 günde de rahat durmamışlar! Kandil ve YPG'yi açıkça uyardılar
DEM heyeti, Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş

İşte Öcalan'ın Bahçeli'ye gönderdiği hediye! MHP lideri de isim koymuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'dan Oulai için olay yaratacak paylaşım

Galatasaray'a öyle bir cevap verdiler ki polemik yaratacak cinsten
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı

Mali'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı! Hem de eşinin yanında
Hull City'nin peri masalı devam ediyor

İngiltere'de tarihi yeniden yazıyor
Tehdit edildiğini açıklayan fenomen kasaba silahlı saldırı

Tehdit edildiğini açıklamıştı! Fenomen kasap günler sonra vuruldu
Trabzonspor'dan Oulai için olay yaratacak paylaşım

Galatasaray'a öyle bir cevap verdiler ki polemik yaratacak cinsten
Sebastian Szymanski yeni takımıyla ilk maçında üzüldü

Yeni takımıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Okan Buruk: Artık inşallah Olimpiyat Stadı'nda maç oynamayız, burada kabusumuz var

Olimpiyat Stadı için yaptığı yorum bomba: Burada...