Bakan Kurum'dan selden etkilenen bölgelere ziyaret (2)

CENAZE NAMAZINA KATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akyurt ilçesinde dün selde hayatını kaybeden Mustafa Demirel'in (67) cenazesine katıldı. Mahalle muhtarı İsmail Yalçınkaya, "2 gündür sellerle uğraşıyoruz. Köyümüz çok güzel ama derenin içinde olduğu için iletişim kuramıyoruz. Yıllardır böyle büyük sel gelmemişti. Mustafa amcanın evinin altına çok yoğun sel geldiği için hayvanları kurtarmak için inmiş. Onları kurtarıp evine dönerken çamurda kayıp düşmüş ve orada can vermiş" dedi.