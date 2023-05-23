Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun terörle ilişkilendirildiği video ile ilgili çok konuşulacak yorum: Gerçekliğinin bir önemi yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'na yönelik montaj video ile ilgili çok konuşulacak bir değerlendirme yaptı. Bakan Kurum, terörist başı Murat Karayılan'ın yer aldığı ve Kılıçdaroğlu'na destek istediği video ile ilgili, "Zaten gerçekleri herkes biliyor. Gerçekleri bildiğimiz ortamda videonun, görüntülerin gerçek olup olmadığının bana göre bir önemi yok." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habertürk'te Kübra Par ile Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, Kılıçdaroğlu'nun montaj videosuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Bakan Kurum, videonun gerçekliğinin bir önemi olmadığını söyledi.

Bakan Kurum şunları söyledi:

"Dün bu konuya ilişkin aslında sayın Cumhurbaşkanımızın o görüntülerin montajlı mı değil mi bilmiyoruz ama Kandil'in HDP'ye ve yine Millet İttifakı'na doğrudan desteğiyle ilgili açıklama yaptı. Organik, inorganik terör örgütlerinden, Kandil'den desteğine ilişkin bunu her zaman gündeme getirdiler.

"GERÇEKLERİ HERKES BİLİYOR"

Zaten gerçekleri herkes biliyor. Gerçekleri bildiğimiz ortamda videonun, görüntülerin gerçek olup olmadığını bana göre bir önemi yok. Montajlı olup olmadığını bilmiyoruz ki, sayın Cumhurbaşkanımız da böyle ifade etti. Montajlı olduğunu tespit mi ettik? Bunun montaj olduğunu, bir stüdyoda tespit ettik öyle mi? Sonuçta görüntü montaj değil.

"BİR VİDEO MU SORUN?"

Bölücü terör örgütünün başındaki zat aleni ifade ve söylemleri ile Kılıçdaroğlu'nu desteklerken problem yok, montaj veya değil, bir video mu sorun? Gerçekleri konuşalım."