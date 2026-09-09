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Bakan Kurum'dan Göcek'teki deniz çayırlarına ilişkin paylaşım:

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- "Tekne çapalarının verdiği zararı durduruyor, Mapa-Şamandıra Sistemimiz ve restorasyon çalışmalarımızla deniz çayırlarını yeniden güçlendiriyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Göcek'te tekne çapalarının zarar verdiği deniz çayırlarının korunması amacıyla Mapa-Şamandıra Sistemi ve restorasyon çalışmaları yürüttüklerini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deniz çayırlarının Akdeniz ekosistemi açısından taşıdığı öneme dikkati çekti.

Deniz çayırlarının ormanlardan 10 kat daha fazla oksijen ürettiğini belirten Kurum, bu yaşam alanlarının tekne çapaları nedeniyle zarar gördüğünü ifade etti.

Göcek'te yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Kurum, "Tekne çapalarının verdiği zararı durduruyor, Mapa-Şamandıra Sistemimiz ve restorasyon çalışmalarımızla deniz çayırlarını yeniden güçlendiriyoruz." açıklamasını yaptı.

Kurum, paylaşımında Deniz Çayırları Restorasyon Projesi'ne ilişkin bir videoya da yer verdi.

Kaynak: AA
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