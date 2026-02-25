Haberler

Bakan Kurum, Cop31 Sürecine İlişkin Yol Haritasını Cop Bürosu Üyeleriyle Paylaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler COP Bürosu üyeleriyle yaptığı toplantıda, COP31 Zirvesi'ne dair vizyonunu ve 'Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon' temalı yol haritasını paylaştı.

(ANKARA)- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler COP Bürosu üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Toplantıda, 'Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon' üçlüsüne dayalı yol haritamızı sunduk" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Birleşmiş Milletler COP Bürosu üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler COP Bürosu üyeleriyle bir araya gelerek COP31 Zirvesi'ne dair vizyonumuzu ve eylem odaklı yaklaşımımızı paylaştık."

Toplantıda, 'Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon' üçlüsüne dayalı yol haritamızı sunduk.

Sıfır Atık'tan Gıda Güvenliği'ne, Gençlik ve Eğitimden Temiz Enerji Dönüşümüne kadar önceliklerimizi tartıştık ve birlikte ilerleme yollarını istişare ettik.

Çok taraflılık, şeffaflık ve kapsayıcılığın öneminin her zamankinden büyük olduğu bu süreçte, COP31 için ortak hareket etmeyi ve somut sonuçlar üretmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Kaynak: ANKA
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek

Müthiş Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları...
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor!
Senegal'de eş cinsel ilişkiye 10 yıl hapis cezası

Meclis'e sunuldu! Bir ülkeden sapkın ilişki yaşayanlara hapis cezası
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var

Bir kadının "Eniştem" dediği kişiyle yaptığı paylaşıma tepki yağıyor