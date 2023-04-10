Bakan Kurum da vekillik yolunda! Aday gösterildiği yerin Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel bir anlamı var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, AK Parti İstanbul 1. bölge 1. sıradan milletvekili adayı gösterildi. Kurum'un AK Parti için özel bir anlamı olan yer ve sıradan aday olması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığı sırasında her zaman İstanbul 1. bölge 1. sıradan aday olmuştu.

Ak Parti, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 16 üyesi, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, Ak Parti'den milletvekili adayı oldu.

EN ÖNEMLİ YER VE SIRA BAKAN KURUM'A VERİLDİ

Listenin en dikkat çeken noktası ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un İstanbul 1. Bölge 1. Sıradan aday gösterilmesi oldu. İstanbul 1. Bölge 1. Sıra adaylığı özellikle AK Parti içerisinde önemli bir yere sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığı sırasında her zaman İstanbul 1. Bölge 1. Sıradan aday olmuştu. Kurum'un da aynı yerden aday olması dikkatlerden kaçmadı.

"ALLAH BİZİ BU MİLLETE MAHCUP ETMESİN"

Adaylığının açıklanmasının ardından konuşan Kurum ise şunları söyledi: "Bugün gelişen 2 konu, bizim için çok özel bir anlam taşıyor. Birincisi İstanbul'da olmak. İkincisi ise Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi İstanbul milletvekili adayı olarak takdir etmeleri, bizi bu güzellikler şehrine hizmete layık görmeleridir. Allah, bizi bu aziz millete, sizlere, teşkilatımıza, dava arkadaşlarımıza, kardeşlerimize mahcup etmesin. İstanbul şehirlerin, şehirciliğin tacıdır. Biz bir süredir yere düşen bu tacı, hak ettiği yere yeniden koyacağız. Bu şehri, halkımızın hakkı olan hizmetlere ve eserlere yeniden kavuşturacağız."

VİDEO PAYLAŞTI

Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu açıklamasında ise "İstanbul, hepimizin hikâyesi! Ve bu hikâye durmayacak! Herkesin İstanbul'u için çok çalışmaya, mücadele etmeye hazırız! Cumhurbaşkanımızın takdirleri, milletimizin desteğiyle, AK Parti İstanbul Milletvekili olarak baş tacımız İstanbul'umuza hizmet edeceğiz" dedi.