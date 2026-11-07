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Bakan Kurum, COP31 öncesi BM ve Avustralyalı yetkililerle son değerlendirmeyi yaptı

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COP31 Başkanı Murat Kurum, BM temsilcileri ve Avustralyalı yetkililerle COP31 öncesi son değerlendirmeyi yaptı. Kurum, zirve hazırlıkları ve eylem gündemini ele aldıklarını, Türkiye'nin küresel iklim eylemine yön veren bir zirveye ev sahipliği yapacağını belirtti.

Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında BM temsilcileri ve Avustralyalı yetkililerle görüştü.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

" Cop31'e saatler kala Birleşmiş Milletler temsilcileri ve Avustralya yetkilileriyle COP31 Zirvesi öncesi son değerlendirmemizi gerçekleştirdik. Zirvenin hazırlıklarını ve eylem gündemimizi ele aldık. Türkiye'nin iklim diplomasisindeki gücünü ve liderliğini ortaya koyacak, küresel iklim eylemine yön veren bir zirveye ev sahipliği yapacağız."

Kaynak: AA
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