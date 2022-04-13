Bakan Kurum canlı yayında açıkladı: Cumhurbaşkanımız TOKİ ile ilgili müjdeyi Haziran'da bizzat verecek

Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CNN Türk ekranlarında gazeteci Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Kurum, gündemdeki Kanal İstanbul tartışmalarından, TOKİ projelerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"KANAL İSTANBUL İLAVE NÜFÜS YARATMAYACAK"

Kanal İstanbul'un ilave nüfüs yaratacağı yönündeki eleştirilere yanıt veren Kurum, "Böyle bir şey olmadığını bilimsel olarak söylüyoruz. Buraya ilave şehir gelmeyecek. 500 bin ilave nüfus gelecek. 500 bin ilave rezerv konut yapıp, Bağcılar'daki Başakşehir'deki insanları güvenli şekilde buraya getireceğiz" dedi.

"2021'DEN BERİ TOKİ'NİN SATIŞLARDAKİ PAYI YÜZDE 14"

TOKİ satışları hakkında bilgi veren Kurum, "Artışları biz bakanlık olarak, ilgili bakanlıklarımızla birlikte denetimlerimizi düzenli olarak yapıyoruz. Girdi-çıktı maliyetleri düzenli olarak inceleniyor. TOKİ'de bu yüzden var. Son 20 yılda 1,200 bin konut ürettik. 100 bin sosyal konut yaptık. Türkiye'de 2021 yılında satılan konutların yüzde 14'ü TOKİ'nin ürettiği satışlar ve konutlardır" diye konuştu.

"ÖNCELİKLE ÜLKEMİZİN TALEPLERİ KARŞILANACAK"

Kurum, "Biz artışlarla ilgili ihracatı bile Kabine'de konuştuk. Öncelikli bizim ülkemiz, Ülkemizdeki taleplerin karşılanması söz konusu. Tabi ki ülke olarak ihracat yapacağız. Biz TOKİ'yle yakın zamanda yine bir sosyal konut hamlesini 81 ilimizde yapacağız. Bir de kentsel dönüşüm konutları yapıyoruz. Bu muafiyetlerle birlikte deprem riskini kontrol edecek adımlar atmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ MÜJDEYİ BİZZAT VERECEK"

TOKİ konutlarıyla ilgili yeni bir gelişmeyi de duyuran Bakan Kurum, sözlerini şöyle noktaladı: "TOKİ olarak konut açığına yönelik yeni projelerin hazırlığı içendeyiz. Bu konuda Haziran ayında 81 ilimizde TOKİ projelerine ilişkin müjdemiz olacak. Bu açıklamayı da sayın Cumhurbaşkanımız yapacak."